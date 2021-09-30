شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق فلوكس مازحا: عندى متاعب بالمرارة والكلى والقلب بس صحتى بمب..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان القدير فاروق فلوكس، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه سعيد بالتكريم الذى حصل عليه من قبل القائمين على المهرجان القومى للمسرح فى دورته الـ14، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية ومنها المسرحية والتى امتدت لأكثر من 60 عامًا من العطاء الفنى

وصرح فلوكس فى تصريح خاص لليوم السابع قائلا "أولا أنا سعيد إنى معاكم فى الخليج 365، وسعيد بالتكريم جدا، لأنه بعد 64 سنة كفاح فى عالم الفن، والمسرح خاصة ده يعتبر تكريم لنهايات حياتى، أولا لأنى مش صغير، كمان لأنى وسط أصدقائى".

وأكمل فلوكس حديثه "إحساسى مقدرش أوصفه، الإحساس فرحة كبيرة من جوه، بزغرط، الحمدلله رب العالمين، أشكر القائمين على هذا المهرجان، لأنهم كرمونى، وأشكر الأستاذة الوزيرة إيناس عبد الدايم لأنها كرمتنى، ده شىء جميل".

لميس محمد وفاروق فلوكس

وبسؤاله عن صحته أجاب الفنان القدير فاروق فلوكس مازحا "أنا صحتى زى البمب، شوية متاعب فى المرارة، شوية متاعب من حاجة اسمها جرثومة المعدة، وشوية متاعب فى الكلى، وشوية متاعب فى الغليظ، شوية متاعب فى القلب، أوعوا تصدقوا إنى أنا عندى حاجة، زائد شوية متاعب فى عينيا، ومش بعرف اقرأ ولا أكتب، مش مشكلة، أنا الحمدلله صاغ سليم، وبمشى بعكاز".

الفنان الكبير فاروق فلوكس اسمه الكامل "فاروق توفيق صالح" وهو من مواليد 10 فبراير عام 1937، وحصل على بكالوريوس الهندسة ثم عمل في السينما والمسرح والتلفزيون، وانضم إلى فرقة الفنانين المتحدين، وعمل بها مدة طويلة قبل أن ينفصل عنها، ثم يعود إليها مرة أخرى.