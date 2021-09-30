شكرا لقرائتكم خبر عن ويل سميث يوجه رسالة عن التمييز وموقفه من أفلام العبودية فى مجلة GQ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم العالمى ذو البشرة السمراء ويل سميث، رسالة هامة عن عدم التمييز بين النجوم أصحاب البشرة البيضاء والسمراء، وذلك من خلال تصريحاته التى ستكشف تفاصيلها كاملة فى عدد شهر نوفمبر من مجلة GQ البريطانية، حيث أكد سميث، أنه كان حريصًا جدًا في مسيرته السينمائية علي القيام بالمزيد من الأدوار الرئيسية مثل دوره فى أفلام "عيد الاستقلال" و"علاء الدين"، حتى يتمكن من التواجد جنبًا إلى جنب مع نظرائه البيض.

وأضاف سميث: "أردت أن ألعب أدوارًا مثل التي تمنح لتوم كروز. و.أردت أن أكون البطل"، وفى حديثه عن الأفلام التي تتحدث عن العبودية، قال ويل سميث، في عدد نوفمبر من British GQ الذي سيكون متوفر غدا الجمعة 1 أكتوبر، "في الجزء الأول من مسيرتي.. لم أرغب في إظهار السود في هذا الوضع.. وعندما فكرت في الأمر قدمت فيلم Django Unchained "، وتابع مغني الراب السابق، "لكنني لم أرغب في صنع فيلم عبودية عن الانتقام".

سوف يلعب سميث دور البطولة التالية في فيلم Emancipation، وتدور القصة حول عبد هارب يخترق مستنقعات لويزيانا في رحلة شاقة هربًا من أصحاب المزارع الذين كادوا يقتله، للمخرج أنطوان فوكوا.

وأثار سميث الحديث عن النجم توم كروز مرة أخرى في مقابلة مع GQ عندما قال إنه سعيد بصداقته، وقال ويل، في إشارة إلى سلوكه الغريب حول علاقته الرومانسية ثم الزواج من كاتي هولمز، أصبحت أنا وتوم صديقين في خضم صعوباته عامة.