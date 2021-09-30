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ويل سميث يوجه رسالة عن التمييز وموقفه من أفلام العبودية فى مجلة GQ

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القاهرة - سامية سيد - وجه النجم العالمى ذو البشرة السمراء ويل سميث، رسالة هامة عن عدم التمييز بين النجوم أصحاب البشرة البيضاء والسمراء، وذلك من خلال تصريحاته التى ستكشف تفاصيلها كاملة فى عدد شهر نوفمبر من مجلة GQ البريطانية، حيث أكد سميث، أنه كان حريصًا جدًا في مسيرته السينمائية علي القيام بالمزيد من الأدوار الرئيسية مثل دوره فى أفلام "عيد الاستقلال" و"علاء الدين"، حتى يتمكن من التواجد جنبًا إلى جنب مع نظرائه البيض.

Intentional: Will Smith has been very careful with his film career. The actor, 53, told the November issue of British GQ that he went for more mainstream roles like Independence Day, Hitch and Aladdin so he could 'depict black excellence alongside my white counterparts,' said the star

وأضاف سميث: "أردت أن ألعب أدوارًا مثل التي تمنح  لتوم كروز. و.أردت أن أكون البطل"، وفى حديثه عن الأفلام التي تتحدث عن العبودية، قال ويل سميث، في عدد نوفمبر من British GQ الذي سيكون متوفر غدا الجمعة 1 أكتوبر، "في الجزء الأول من مسيرتي.. لم أرغب في إظهار السود في هذا الوضع.. وعندما فكرت في الأمر قدمت فيلم Django Unchained "، وتابع مغني الراب السابق، "لكنني لم أرغب في صنع فيلم عبودية عن الانتقام".

A list man: 'I wanted to play roles that you would give to Tom Cruise,' added the husband of Jada Pinkett Smith. 'I wanted to be a superhero'

A good pal: And he brought up Cruise again in his GQ interview when he said he is happy to be there for his friends no matter what the hour. 'That was the thing even with Tom [Cruise]. Tom and I became friends in the middle of his public difficulties,' said Will, referring to his odd behavior around his romance then marriage to Katie Holmes. Seen in 2004

سوف يلعب سميث دور البطولة التالية في فيلم Emancipation، وتدور القصة حول عبد هارب يخترق مستنقعات لويزيانا في رحلة شاقة هربًا من أصحاب المزارع الذين كادوا يقتله، للمخرج أنطوان فوكوا.

وأثار سميث الحديث عن النجم توم كروز مرة أخرى في مقابلة مع GQ عندما قال إنه سعيد بصداقته، وقال ويل، في إشارة إلى سلوكه الغريب حول علاقته الرومانسية ثم الزواج من كاتي هولمز، أصبحت أنا وتوم صديقين في خضم صعوباته عامة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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