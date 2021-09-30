شكرا لقرائتكم خبر عن يارا تطرح أول أغانى ألبومها الجديد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرح المطربة اللبنانية يارا، غدا الجمعة، أول أغانى ألبومها الجديد "مليت" عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وكتبت يارا، عبر حسابها على انستجرام، قائلة:" انتظروا غداً أول أغاني ألبومي الجديد "مليت" الساعة 4 بتوقيت بيروت".



يارا



يارا

وكانت أعلنت المطربة اللبنانية ​يارا، انتهاءها من تسجيل ألبومها الجديد "مليت"، الأيام الماضية وكشفت عن موعد طرحه عبر حسابها على انستجرام، وكتبت يارا، قائلة: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل الألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان (مليت)، وابتدا العد التنازلي انتظروه خلال أسبوع".

وطرحت المطربة اللبنانية يارا مؤخرا، 6 أغنيات من البومها الخليجى "غير الناس"، هى، الأغنية الأولى بعنوان "غير الناس" وهى من كلمات آدم، وألحان شميم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية الثانية بعنوان "ما ودعونى" من كلمات الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز، وألحان زياد برجى، وتوزيع عباس صباح.

والأغنية الثالثة بعنوان "على المكشوف"، وهى من كلمات خالد المريخى، وألحان طلال، وتوزيع زياد ناديم، والأغنية الرابعة بعنوان "يمرنى طاريك" وهى من كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.

وطرحت أغنية "سارى" وهى خامس أغنيات ألبومها الخليجى الجديد "غير الناس"، والأغنية من كلمات محمد سيد حرب وألحان آدهم، وتوزيع نور هاشم، أما الأغنية السادسة فهى بعنوان "هلا مرحب"، كلمات أصايل، ألحان بحر، توزيع حاتم منصور.