شكرا لقرائتكم خبر عن سمير شحاته عن ثروت عكاشة: وضع البنية التحتية للكيانات الثقافية والفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أقيمت منذ قليل ندوة مئوية وزير الثقافة الأسبق دكتور ثروت عكاشة ، وذلك خلال فعاليات مهرجان إسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر المتوسط فى دورته 37 ، والذى يرأسه الناقد الأمير أباظة ، وقد أدارها الكاتب الصحفى سمير شحاته ، بحضور نورا ابنة ثروت عكاشة وزوجها المستشار عبد المجيد اللبان، و الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان و عدد كبير من المثقفين والنقاد والسينمائين.

وقال الكاتب سمير شحاته ، دكتور ثروت عكاشة هو الذي وضع البنية التحتية للكيانات الثقافية والفنية في مصر، فقد أنشأ المعاهد الأكاديمية للفنون والثقافة السبعة، وأنشأ قصور الثقافة في كل المحافظات، كما حاول أن الثقافة تصل لكل إنسان في مصر مهما كان مكانه .

وأضاف الكاتب سمير شحاته ، تولى ثروت عكاشة إنقاذ آثار النوبة واستعان ب 113 دولة عن طريق اليونسكو لتساهم في إنقاذ آثار النوبة كما أنه وزير الثقافة الوحيد الذي تولى وزارة الثقافة في فترة الوحدة بين مصر وسوريا.

وأكدت نورا عكاشة ابنة دكتور ثروت عكاشة أنها سعيدة باحتفاء مهرجان الإسكندرية بمئوية والدها وسعيده كذلك بالكتاب الذي أصدره المهرجان.

وقال الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى أن مصر مدينة للدكتور ثروت عكاشة بفضل وإنجازات كبيرة ستظل لسنوات طويلة في مجال الثقافة والفنون لذلك نعتبر أن فترة الستينات التي تولى فيها الثقافة والفنون هي العهد الذهبي له.