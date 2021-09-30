شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت .. فريق عمل حكاية "هدف نبيل" من مسلسل "ورا كل باب" يواصل التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة حكاية "هدف نبيل" للفنان صلاح عبد الله التصوير فى العديد من الديكورات، والتى تتضمن 5 حلقات، من حكايات وقصص الموسم الثانى من مسلسل "ورا كل باب"، الذى يعرض حالياً.

ويشارك فى الحدوتة كل من الفنان محمود البزاوى وشريف خير الله، ويستمر التصوير لمدة 10 أيام قادمة، ومن المقررعرضها الفترة المقبلة على إحدى قنوات المتحدة، و يعد الاسم مؤقت، ويتم تغييره خلال فترة التصوير بحسب سير الأحداث.

يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.