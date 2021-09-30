خالد سرحان يكشف حقيقة الخلاف مع حمادة هلال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان خالد سرحان وجود خلاف بينه وبين الفنان حمادة هلال خلال الشهور الماضية، وتحدث عن علاقته به في كواليس الأعمال المشتركة بينهما.

وقال سرحان خلال لقاء له في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني والإعلامية هبة الأباصيري وإيمان عز: “حمادة هلال شخص بشوش، وبالعكس تماماً لم تحدث خلافات بيننا وهو فنان طيب، ومن لديه شيء يثبته”.

ويشار إلى أنّ آخر أعمال سرحان الدرامية مسلسل المداح الذي جسد به شخصية “حسن”، وشاركه في بطولته: حمادة هلال وأحمد بدير ونسرين طافش وحنان سليمان ومحمد عز ودنيا عبدالعزيز.

وشارك أيضاً بمسلسل “اللي مالوش كبير” الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي وجسد به شخصية “رفعت الذهبي”، وحقق نجاحاً كبيراً من خلالها،من بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد وأحمد سعيد عبدالغني ومحمود حافظ وعايدة رياض وهدى الإتربي، وكانت تدور أحداثه حول فتاة تدعى غزال يحاول والدها إجبارها على الزواج من رجل أعمال غني… وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.