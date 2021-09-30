أبرزهم جورج كلوني.. مشاهير لديهم أجداد صنعوا التاريخ

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يمتلك نجوم هوليوود قاعدة جماهيرية كبيرة ليس فقط داخل بلادهم، لكن أيضاً على مستوى دول العالم أجمع، لكن لا يعلم الكثيرون أن بعض المشاهير لديهم عائلات عريقة وأجداد أحدثوا تغييراً في الحياة، ومنهم من كان له دور أساسي في صنع التاريخ.

من خلال التقرير التالي نقدم أبرز المشاهير الذين يمتلكون خلفيات عائلية تاريخية وعريقة، ولديهم أجداد تركوا بصمتهم في التاريخ البشري، بكافة مجالاته، ومنهم:

بيونسيه:

تمتلك المغنية الأميركية بيونسيه قاعدة جماهيرية كبيرة بسبب موهبتها الغنائية، وليس ذلك فقط إذ تنحدر بيونسيه من أصول نمساوية تعود للقرن الـ19، وتربطها صلة عائلية بالملحن والموسيقار غوستاف مالر.

روبرت باتينسون:

اشتهر الممثل الأميركي روبرت باتينسون بشخصية مصاص الدماء في سلسلة أفلام “Twilight”، والمدهش في الأمر أن باتينسون ينحدر تاريخياً من عائلة الحاكم الروماني فلاد الثالث، والمعروف باسم المخزوق، أو فلاد دراكولا بسبب وحشيته.

جورج كلوني:

لا يعلم الكثيرون هذه المعلومة عن النجم المحبوب جورج كلوني، إذ تربط كلوني صلة بأحد رؤساء الولايات المتحدة الأميركية، وهو أبراهام لنكولن.

هيلينا بونهام كارتر:

تشتهر الممثلة الإنجليزية هيلينا بونهام كارتر بأدوارها الاستثنائية والخارجة عن المألوف وتنحدر بونهام من عائلة كبيرة؛ جدها الأكبر هو رئيس الوزراء البريطاني في الفترة ما بين عامي 1908-1916، هربرت هنري أسكويث، أما جدتها فهي فيوليت بونهام كارتر؛ الشخصية السياسية الشهيرة التي كافحت الفاشية خلال فترة تولي هتلر السلطة، وكانت من الأشخاص الذين أراد هتلر اعتقالهم.

سيندي كروفورد:

تنتمي عارضة الأزياء الجميلة سيندي كروفورد لإرنست همنغواي، أشهر الكتاب في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، وكان فرداً في العائلات المالكة، خلال العصور الوسطى، وهو أحد أجداد كروفورد الكبار.