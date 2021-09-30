“العوض ليس بالزواج فقط”.. مي كساب في لحظات رومانسية مع زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي كساب صورة تجمعها بزوجها مغني المهرجانات أوكا، عبر “إنستغرام”، واحتفلت بنجاحها في حكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر”.

وعلّقت قائلة: “العوض ليس فقط في الزواج، العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء، كل هذا عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، عوضنا لو احنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد لن يكون في حلاوة النصيب الذي كتبه الله لنا”.

جاء ذلك تزامناً مع النجاح الكبير الذي حققته حكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر”، حيث قدمّت كساب شخصية شادية، وتناقش من خلاله فكرة تأخّر زواج الفتاة ونظرة المجتمع لها.

حكاية “عقبال عوضك” بطولة مي كساب، محمد جمعة، هالة فاخر، إيمان السيد، أحمد جمال سعيد، ومحمد حسني، من تأليف حسن صالح وهبة حسني، وإخراج معتز حسام.