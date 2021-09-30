كلوي كارداشيان تضع حداً لإشاعات منعها من حضور حفل “ميت غالا” Met Gala

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية الأميركية كلوي كارداشيان على أسئلة معجبيها من خلال حسابها على “تويتر” يوم الثلثاء الواقع فيه 28 أيلول (سبتمبر).

وطلب منها أحد المعجبين الإجابة عن الإشاعات حول منعها حضور حفل “ميت غالا” الذي أقيم هذا العام في 13 أيلول (سبتمبر) في مدينة نيويورك. فردّت كارداشيان: “الخبر غير صحيحٍ على الإطلاق”.

ولم تحضر كلوي كارداشيان وأختها كورتني حفلات “ميت غالا” أبداً، على عكس كيم وكايلي وكيندال اللواتي يظهرن في كل عام بأكثر الإطلالات إثارةً للجدل وإلى جانبهنّ الأم كريس جينر.

وعلى الرغم من عدم حضورها الحفل، إلا أنّ كارداشيان (37 عاماً) دائماً ما تعطي إطراءً لأخواتها وتعبّر عن إعجابها بإطلالاتهنّ. ففي حفل 2019 غرّدت على “تويتر”: “لا أستطيع أن أتخيل مدى روعة أخواتي بإطلالاتهنّ الليلة!”.