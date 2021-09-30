بعد فقدان طفلها الثالث.. كريسي تيغن تكرّمه في اليوم العالمي للأبناء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت عارضة الأزياء الأميركية كريسي تيغن، لمناسبة اليوم العالمي للأبناء، صورةً على “انستغرام” تكريماً لطفلها الثالث جاك الذي فقدته في الأسبوع العشرين من حملها في السنة الماضية.

وظهرت تيغن في الصورة منهارةً على سريرٍ في المستشفى لفقدانها جنينها وإلى جانبها زوجها المغني الأميركي جون لجند.

وخاطبت تيغن ابنها الراحل بكلماتٍ مؤثرةٍ، فكتبت: “إلى الابن الذي كدنا أن نرزق به، فقدانك في العام الماضي سبب لي أقصى أنواع الألم بحيث جعلني قادرةً على تجاوز أيّ ألمٍ آخر. لم أحظَ بفرصة العناية بك لكنك ساعدتني على أن أحب نفسي وأهتم بها. فأجسامنا كنزٌ ثمين والحياة معجزة. أخبروني أنّ تجاوز الأمر سيصبح أسهل مع الوقت لكنه لا يزال صعباً حتى الآن. أمك وأبوك سيحبانك إلى الأبد”.

وكانت تيغن قد نشرت أيضاً صوراً لابنها مايلز البالغ من العمر ثلاثة أعوام لهذه المناسبة.

وأشارت عارضة الأزياء أنها لم تكن على ما يرام في هذا اليوم كما أنها لم تنم جيداً. والسبب يعود إلى تلقيها إشعاراً على هاتفها يذكرها بمرور عامٍ على ذهابها للمستشفى عندما كانت حاملاً بجاك.