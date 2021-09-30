نوال الزغبي.. هل أصيبت بفيروس كورونا للمرة الثانية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبي أنها كانت حريصة على اللقاء الإذاعي عبر راديو “انرجي” بعد اختيارها نجمة شهر سبتمبر/ أيلول.

وقالت نوال في اتصال مع برنامج “أهلا وزحما” الذي يقدمه الزميل باسم كميل على الإذاعة نفسها أنها ” اضطرت للتأجيل نتيجة وجودها في عشاء خاص اتضح أن الحاضرين فيه مصابون بفيروس كورونا”.

وأضافت نوال الزغبي: ” أنها اجرت الاختبار الخاص بالفيروس وظهرت النتيجة سلبية لكنها فضلت الانتظار أسبوعين للتأكد”.

وأوضحت نوال أنها أصيبت بفيروس كورونا في المرة الأولى وكانت نتائج الاختبار سلبية وهو ما دفعها للانتظار والتأكد في المرة الثانية.

ولفتت نوال إلى أنها ستجري اللقاء خلال شهر أكتوبر / تشرين الأول المقبل لتكشف الكثير من التفاصيل عن أغنياتها وأعمالها الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وكانت نوال الزغبي قد طرحت مؤخرًا أغنية خليجية بعنوان “عليه ابتسامة”، كلمات الشاعر اليمني محمد القاسمي، ألحان أدهم، توزيع مهند خضر وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والفيديو كليب من إخراج فادي حداد.

وأغنية “عليه ابتسامة” هي الأغنية الثانية التي طرحتها نوال من ميني البوم “عكس الطبيعة” بعد أغنية “ارقص” من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد.