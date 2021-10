عن حياتها وإنجازاتها.. فيلم وثائقي جديد للنجمة العالمية سيلين ديون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ستكون النجمة العالمية سيلين ديون موضوع فيلم وثائقي جديد! هذا ما أعلنه قسم المحتوى المتميز في شركة الإنتاج الموسيقي Sony Music Entertainment بالشراكة مع SME Canada وVermilion Films، عن المشروع القادم الذي سيركز على أعلى المستويات وأدناها في مسيرة حياة “سيلين” الهائلة التي استمرت 40 عامًا، والتي شهدت فوزها بخمسة جوائز جرامي وجائزة أوسكار عن أغنية فيلم تيتانيك My Heart Will Go On- حيث حصلت على جائزة أفضل أغنية أصلية في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1998- بالإضافة إلى بيع أكثر من 250 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم.

وسيكون الفيلم من إخراج “إيرين تايلور برودسكي”، التي تضمنت أعمالها السابقة أفلاماً وثائقية أخرى مثل Hear and Now و The Final Inch.

وقالت “سيلين” في بيان: “لطالما كنت كتابًا مفتوحًا مع معجبيَّ وبإحساس وإبداع مدروس، أعتقد أن “إيرين” ستكون قادرة على إظهار جزء مني للجميع لم يروه من قبل … أعرف ستروي قصتي بأكثر الطرق صدقًا ووضوحًا”.

الفيلم الوثائقي من Sony Music Entertainment ليس الفيلم الوحيد الذي يتحدث عن حياة المغنية البالغة من العمر 53 عامًا ومسيرتها المهنية. Aline، هو فيلم سينمائي خيالي مستوحى من حياة “سيلين ديون”، ظهر لأول مرة في مهرجان كان السينمائي، من إخراج وتمثيل الفرنسية “فاليري لوميرسييه” بدور “ألين ديو” وشاركت أيضًا في كتابته مع “بريجيت بات”.

يبدأ الفيلم- الذي وُصِف بأنه “رسالة حب إلى سيلين”- باكتشاف موهبة غنائية هائلة لفتاة تبلغ من العمر 12 عامًا تُدعى “ألين”(من المفترض أن تكون “سيلين ديون”) التي نشأت في الستينيات بمدينة كيبيك بكندا محاطة بعائلتها المتماسكة المكونة من 13 من أشقائها. عندما اكتشفها المنتج الشهير “جاي كلود” (الذي من المفترض أن يكون “رينيه أنجيليل”) تعهد بجعلها نجمة وشرع في جعلها أعظم مغنية في العالم.

يرسم الفيلم رحلة حياة “ألين” منذ طفولتها وحتى صعودها المفاجئ كنجمة عالمية، مما يُظهر تحولها المثير للإعجاب. كما يشرح الفيلم عن كثب علاقة “ألين” بمنتجها ومرشدها، الذي أصبح زوجها فيما بعد، وأمومتها.

ويرسم الفيلم رحلة حياة “ألين” منذ طفولتها وحتى صعودها المفاجئ كنجمة عالمية، مما يُظهر تحولها المثير للإعجاب. كما يشرح الفيلم عن كثب علاقة “ألين” بمنتجها ومرشدها، الذي أصبح زوجها فيما بعد، وأمومتها.