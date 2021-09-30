"مرة أنا وصديقي الهضبة".. حودة بندق يحتفل بتصدره الأكثر استماعا على أنغامي مع الهضبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفل مطرب المهرجانات حودة بندق، بتصدره ضمن قائمة الأكثر استماعا على تطبيق أنغامي ليأتي في المركز الرابع.

وجاء في المركز الأول الهضبة عمرو دياب بأغنية "أحلى ونص"، وفي المركز الثاني أحمد كامل بأغنية "علي عيني"، وفي المركز الثالث الفنان محمد حماقي بأغنية "لو هتسيب"، وفي المركز الرابع حودة بندق بأغنية "خطر- ياللي سيرتك تعباني" بمصاحبة مسلم.

بينما نشر "بندق" استوري من صفحة الفنان الكبير عمرو دياب عبر إنستجرام، وعلق: "استوري عمرو دياب صاحبي على إنستجرام.. مرة أنا وصديقي الهضبة".

يذكر أن أغنية "خطر" لحودة بندق ومسلم ، حققت حتى الآن أكثر من 45 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.