مي كساب تحتفل مع زوجها بنجاح "عقبال عوضك": "العوض مش في الجواز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة مي كساب مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا، بنجاح حكاية "عقبال عوضك" ضمن مسلسل "زي القمر" التي عرضت مؤخرا.

ونشرت "مي" صورة تجمعها بزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "العوض مش بس في الجواز، العوض في الرزق والصحة والنجاح والأولاد والأهل والأصدقاء".

وتابعت: "كل ده عوض من الدنيا ومنحة من رب العالمين، عوضنا لو إحنا اللي بنختاره لنفسنا أكيد أكيد مش هيكون في حلاوة النصيب اللي ربنا شايلهولنا بعدين بس إحنا مستعجلين عليه".

حكاية "عقبال عوضك" بطولة مي كساب، هالة فاخر، محمد جمعة، أحمد جمال سعيد، وهي من إخراج معتز حسام.