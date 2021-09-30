أبرز ما دار بندوة مئوية وزير الثقافة الراحل ثروت عكاشة بمهرجان الإسكندرية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ37، اليوم الخميس، بمئوية وزير الثقافة الأسبق الدكتور ثروت عكاشة، وأقيمت ندوة على هامش المهرجان وأدارها الكاتب الصحفي سمير شحاته مؤلف كتاب ثورة عكاشة عن حياة الراحل ومشواره، بحضور نورا ابنة ثروت عكاشة وزوجها المستشار عبد المجيد اللبان، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان وعدد كبير من المثقفين والنقاد والسينمائين.

وأكد الكاتب سمير شحاته، أن الدكتور ثروت عكاشة هو الذي وضع البنية التحتية للكيانات الثقافية والفنية في مصر، فقد أنشأ المعاهد الأكاديمية للفنون والثقافة السبعة، وأنشأ قصور الثقافة في كل المحافظات، كما حاول أن تصل الثقافة لكل إنسان في مصر مهما كان مكانه وأيضا السيرك القومي.

وأضاف، أنه تولى إنقاذ آثار النوبة واستعان حوالي 113 دولة عن طريق اليونسكو لتساهم في إنقاذ آثار النوبة، كما أنه وزير الثقافة الوحيد الذي تولى وزارة الثقافة في فترة الوحدة بين مصر وسوريا.

من جانبها أكدت نورا ابنة ثروت عكاشة، أنها سعيدة باحتفاء مهرجان الإسكندرية بمئوية والدها، والكتاب الذي أصدره المهرجان.

بينما أكد الناقد الأمير أباظة، أن مصر مدينة للدكتور ثروت عكاشة بفضل وإنجازات كبيرة ستظل لسنوات طويلة في مجال الثقافة والفنون لذلك نعتبر أن فترة الستينات التي تولى فيها الثقافة والفنون هي العهد الذهبي له.