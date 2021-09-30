هاجر أحمد تريند جوجل بعد حلقة أمس من برنامج منى الشاذلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتل اسم الفنانة الشابة هاجر أحمد تريند محرك البحث جوجل، بعد عرض حلقة أمس من برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلي.

وقالت "هاجر" إن زوجها يدعمها فنيا بشكل كبير طيلة الوقت، وتهتم كثيرا برأيه في أعمالها.

وأوضحت أن هناك الكثير من الأمور التي تغيرت بعد الزواج، وكشفت أنها تحب "الطبخ" كثيرا، وتقوم بإعداد كافة أنواع الطعام.

وتابعت: "أنا بحب الطبخ وبحب أفنن في الأكل، ولو رحنا مطعم وعجبته أكلة مثلا بروح البيت أنفذها بس الفكرة في تحمل المسؤولية وإني مثلا في بيت بابا كنت بطبخ كل فترة لكن بعد الجواز بطبخ كل يوم".

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة الشابة بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد في يوليو الماضي.



