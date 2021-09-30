هاجر أحمد: "صليت استخارة ووافقت على جوزي في يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كشفت الفنانة هاجر أحمد خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" في الحلقة التي عرضت مساء أمس الأربعاء، عن عدة أمور خاصة بارتباطها بزوجها .

وقالت "هاجر" إنها تعرفت على زوجها من خلال أهلها، ووافقت في يوم واحد، والنصيب والراحة النفسية التامة جعلتها توافق على الزواج.

وتابعت: "أول يوم شافني فيه قالي أنا عايز أتجوزك، وصليت صلاة استخارة ووافقت علطول، رغم إن دي مش شخصيتي رغم إني ماكنتش ضد فكرة الجواز والاستقرار، بس كان عندي تحفظات شديدة على شريك حياتي".

وأوضح الفنانة الشابة أنها فرحت كثيرا حينما وجدت أن الجميع سعداء بها، وهناك من انتقد فستان زفافي بسبب بساطته الشديدة، لكن هذا التصميم اخترته للمصمم العالمي زهير مراد وأعجبت به كثيرا.

ويعد هذا هو الظهور الأول للفنانة الشابة بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد في يوليو الماضي.