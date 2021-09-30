برشلونة يحسم مصير كومان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

توصلت إدارة نادي برشلونة إلى قرار بشأن مصير مدرب الفريق دونالد كومان، وفق ما ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية على موقعها الإلكتروني، الخميس.

وكان برشلونة قد تعرض لهزيمة قاسية على يد مضيفه نادي بنفيكا البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل لاشيء وهي الهزيمة الثانية للعملاق الكتالوني إذ وأن خسر في المباراة الأولى وبنفس النتيجة على يد ضيفه بايرن ميونخ مما جعله يتذيل ترتيب مجموعته وبالتالي أصبح مهددا بعدم التأهل إلى الدور الثاني.

وقالت صحيفة سبورت إن إدارة برشلونة توصلت إلى قرار يفضي إلى الموافقة على قيادة المدرب الهولندي للفريق في لقاء القمة الذي سوف يجمعه مع ضيفه أتلتيكو مدريد في إطار بطولة الدوري الإسباني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الإدارة الكتالونية اتخذت القرار بسبب المرحلة الحساسة التي يمر فيها الفريق، ولمنح كومان فرصة قد تكون الأخيرة وتحقيق نتيجة جيدة.

وأشارت الصحيفة إلى فترة التوقف الدولي سوف تمنح إدارة برشلونة مزيدا من الوقت يمتد نحو أسبوعين لاتخاذ قرار مناسب بشأن بقاء كومان أو استبداله بمدرب آخر، علما أن رحيل الهولندي سيكلف خزينة النادي نحو 12 مليون يورو عن بقية العقد والرواتب المتأخرة وهو ما يعاد 14 مليون دولار أميركي تقريبا، وهذا قد يزيد من الأعباء المادية على معقل “الكامب نو” و الذي عان من أزمة اقتصادية خانقة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ويحتل برشلونة حاليا المركز السادس في الليغا برصيد 12 نقطة وبفارق خمس نقاط عن المتصدر والغريم اللدود، ريال مدريد، ولكن “البلوغرانا” يملك مباراة مؤجلة له مع إشبيلية.