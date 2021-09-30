روسيا تستضيف حدثا هو الأول من نوعه منذ أكثر من قرن

كتبت أسماء لمنور في الخميس 30 سبتمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

في حدث هو الأول من نوعه من أكثر من قرن، ستستضيف مدينة سان بطرسبرج العاصمة الإمبراطورية السابقة لروسيا مراسم زواج أحد أحفاد العائلة المالكة الروسية.

وفي ها الحدث الذي يعد الأول من نوعه منذ أكثر من 100 تقريبا، سيعقد الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف قرانه على خطيبته الإيطالية فيكتوريا رومانوفنا بيتاريني في كاتدرائية القديس اسحق، الجمعة، خلال مراسم دينية يحضرها مئات الضيوف الأجانب.

الدوق الأكبر جورج ميخائيلوفيتش رومانوف وخطيبته فيكتوريا

كان الإمبراطور نيقولا الثاني آخر أباطرة روسيا وزوجته وأولادهما الخمسة قد قتلوا رميا بالرصاص خلال الثورة في يوليو/ تموز 1918.

وقال جورج ميخائيلوفيتش (40 عاما)، الذي عاش معظم حياته في فرنسا وإسبانيا، لموقع فونتانكا الإخباري الروسي عن اختيار سان بطرسبرج لمراسم الزواج “كان هذا أول مكان في روسيا رجعنا إليه. وهو محبب جدا جدا للعائلة”.

وكان قد زار روسيا لأول مرة عام 1992 وهو يعيش الآن في موسكو حيث يعمل في عدد من المشروعات الخيرية.