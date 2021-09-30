حقيقة وفاة الفنان ” علاء مرسي “

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 03:51 مساءً - تصدر الفنان المصري ” علاء مرسي ” محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول أخبارا حول وفاته .
وخرج علاء مرسي بتصريحات صحفية لنفي هذه الأخبار مؤكدا على أنها مجرد شائعات مثلها مثل شائعات الوفاة التي يتم نشرها بين الحين والآخر عن الفنانين .
وأعرب علاء مرسي عن حزنه واستيائه من هذه الشائعة وعن الهدف من ترويجها وعلق قائلا : ” مش عارف مستعجلين على موتي ليه ” .
وأضاف : ” شائعات الوفاة أصبحت تنتشر بشكل يومي على مواقع التواصل وطالت جميع الفنانين .. ومثل هذه الأخبار تصيب الإنسان بحالة لا يستطيع وصفها ” .
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