"No Time To Die".. أحدث أجزاء سلسلة مغامرات جيمس بوند

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

حقق فيلم "نو تايم تو داي" (No Time To Die) أحدث أجزاء سلسلة مغامرات العميل السري جيمس بوند، انطلاقة قوية.



جاء ذلك في الساعات الأولى لعرضه في صالات السينما البريطانية، الخميس، مع آراء إيجابية من النقاد وحجوزات تذاكر قياسية.

ويشكل هذا الفيلم المنتظر والذي أرجئ بدء عرضه 18 شهرا بسبب الجائحة، قوة دفع لصالات السينما التي تضررت بقوة جراء تدابير الإغلاق المتكررة.

وأعلنت شبكة "أوديون" المشغلة لصالات السينما أنها باعت أكثر من 175 ألف تذكرة للفيلم في الأسبوعين اللذين أعقبا طرحهما.

من ناحيتها، باعت صالات "فيو" أكثر من 270 ألف تذكرة دخول قبل موعد طرح الفيلم، متوقعة أن يحقق هذا العمل، وهو الخامس والعشرون في ترتيب أفلام جيمس بوند والخامس والأخير في هذه السلسلة من بطولة دانييل كريج، أكبر نجاح في بريطانيا وإيرلندا منذ فيلم "ستار وورز" الأخير في كانون الأول/ديسمبر 2019.

وقالت "أوديون" إن حوالى 40 % من التذاكر اشتراها زبائن يعودون إلى صالات السينما للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19، فيما أكثر من ثلث البطاقات اشتراها أشخاص فوق سن 46 عاما، "ما يظهر الشعبية المستمرة للجاسوس المفضل لدى الجميع".

وإضافة إلى النجاح التجاري، حصد فيلم "نو تايم تو داي" الثناء من النقاد منذ عرضه الأول الثلاثاء في قاعة "رويال ألبرت هول" في لندن.

وذكر الناقد السينمائي في صحيفة "ذي تايمز" أن هذا الفيلم "أكثر من جيد. إنه رائع"، فيما اعتبرت صحيفة "ذي جارديان" أن الجزء الجديد يظهر أن "سلسلة أفلام جيمس بوند لا تزال قادرة على إذهال المعجبين".