شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 دار نشر من 28 دولة تشارك في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 30 سبتمبر 2021

تشارك أكثر من 1000 دار نشر محلية وإقليمية وعالمية من 28 دولة في المشهد الثقافي الوطني والعربي، ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.



يأتي ذلك في أبرز تظاهرة ثقافية تشهدها السعودية في مجال الكتاب وقطاع النشر.

وبحجم استثمار السعودية في قطاع النشر بـ4.5 مليار ريال سنوي، حصيلة نتاج 500 دار نشر سعودية، تُعد السعودية من الدول الواعدة في مجال النشر الذي شهد نمواً متصاعداً خلال العشرين سنة الماضية.

وبات حراك التأليف والنشر في السعودية عاملاً جاذباً لكبريات الدول الإقليمية والعالمية من حيث التوزيع والانتشار الجغرافي، ما يدفع بالمشاركة عالمياً في "معرض الرياض" كمكسب ثقافي وبيئة محفزة تجمع خلال فترة زمنية أصحاب الاختصاص ونافذة للاطلاع على نتاج الفكر في مختلف العلوم والمعارف.

يقام معرض الرياض الدولي للكتاب سنوياً في مدينة الرياض، ويمثّل منصة للشركات والمؤسسات والأفراد العاملين والمهتمين بقطاع صناعة الكتب والنشر لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى دوره الأساسي في تعزيز وتنمية العادات والمهارات القرائية للمجتمع، وزيادة الوعي المعرفي والثقافي والأدبي والفني.

ويقام المعرض هذا العام في الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر 2021، وذلك في موقعه الجديد بواجهة الرياض، والذي سيشهد مشاركة نخبة من أهم الكتاب والمفكرين والنقاد السعوديين والعرب والعالميين في باقة من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تتناول مختلف مجالات الإبداع الثقافي.

أطلقت المملكة العربية السعودية موقعا رسميا لمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 عبر الإنترنت، يمكن زيارته من هنا.

ويضم الموقع أبرز الفعاليات الأخبار عن معرض الرياض الدولي للكتاب 2021.

وتأتي الدورة الجديدة من معرض الرياض الدولي للكتاب تحت شعار "وجهة جديد، وفصل جديد"، وتحضر فيها جمهورية العراق الشقيقة بوصفها "ضيف الشرف" وببرنامج احتفائي يقدم فيه نخبة من المثقفين والفنانين العراقيين ندوات وأمسيات ثقافية.

وتعد هذه الدورة من المعرض الأولى التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت إشراف وزارة الثقافة، وهي الأكبر في تاريخه حيث تشهد مشاركة أكثر من 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية من 28 دولة.

وكشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة في وقت سابق عن البرنامج الثقافي الحافل الذي ستقدمه في معرض الرياض الدولي للكتاب .

ونشرت الهيئة تفاصيل البرنامج ومواعيد الفعاليات والأنشطة عبر قنواتها الرسمية، وفي الموقع الإلكتروني لمعرض الرياض الدولي للكتاب.

ويحتضن المعرض يومي الإثنين والثلاثاء (4و5 أكتوبر 2021) فعاليات مؤتمر الناشرين الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، والذي تنظمه الهيئة من أجل بحث واقع صناعة النشر في العالم العربي والسعي نحو تطويرها لتصل إلى مستويات منافسة دولياً، وذلك من خلال 12 جلسة حوارية يشارك فيها 42 متحدثاً من المملكة والعالم، وتتناول جوانب متعددة من واقع صناعة النشر المحلية والإقليمية وسبل معالجة أوجه القصور فيها، من أجل تطويرها ورفع مستوى إسهاماتها في التنمية الثقافية العربية.

يفتح المعرض أبوابه في اليوم الأول من الساعة 4 عصراً حتى العاشرة مساءً. ويستمر المعرض يومياً من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساءً. باستثناء يوم الجمعة من الساعة الرابعة عصرا إلى الساعة العاشرة مساءً.