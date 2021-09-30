فيديو – ميس حمدان في وصلة رقص جريئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلت النجمة ميس حمدان بوصلة رقص جريئة بملابسها المنزلية على متابعيها في شبكات التواصل الاجتماعي، ترويجاً لموقع خاص بها وبشقيقتيها مي سليم ودانا حمدان لبيع الأزياء للجمهور.

وحصد الفيديو أكثر من 25 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من طرحه عبر حساب الفنانة الأردنية في “إنستغرام”، حيث يتابعها حوالي 3 ملايين شخص.

وغالباً ما تشارك حمدان متابعيها فيديوات راقصة، كظهورها أخيراً مع شقيقتها مي في رقصة من نوع “زومبا”، بملابس رياضية مكشوفة البطن.

يُذكر أنّ ميس حمدان ابتعدت في الآونة الأخيرة عن المشاركة في أعمال فنية، من أجل التفرغ لمشروعها الخاص بالأزياء.