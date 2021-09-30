كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 01:45 مساءً - شارك الإعلامي العراقي ” نزار الفارس ” متابعيه عبر حسابه على إنستجرام البرومو الدعائي لحلقة برنامجه ” مع الفارس ” مع الفنانة المصرية ” فيفي عبده ” والمقرر إذاعتها يوم غد الجمعة على قناة الرشيد العراقية .
وتظهر فيفي عبده في البرومو الدعائي وهي تتحدث في عدد من الموضوعات منها حبها للفن الذي تعتبره يجري في الدم على حد وصفها وحبها للرقص .
فقالت : ” اللي كان يجي مصر وميجيش عندي النايت كلوب يتفرج عليا يقولو ده مجاش مصر .. أنا بحب الرقص ومشبعتش من الفن ده بيبقى في الدم ” .
وبسؤالها عن رأيها إذا كتب على قبرها ” الراقصة ” بعد وفاتها ردت فيفي عبده قائلة : ” ربنا هو اللي بيحاسب مش إنت ولا أنا ” .
ووجه نزار الفارس إلى فيفي عبده سؤالا حول إن كانت تخاف من السحر لتؤكد على وجود السحر وتعلق : ” ده أنا بيتي مليان سحر ” .
كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده : ” أنا بيتي مليان سحر “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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