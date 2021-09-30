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كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 01:45 مساءً - حل الفنان ” أحمد سعد ” وزوجته مصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” ضيوفا مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” في برنامجها 90 دقيقة المذاع على قناة المحور .
وخلال اللقاء كشف أحمد سعد عن حقيقة خضوعه لعمليات تجميل في الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تغيير شكله بشكل كبير وملحوظ .
فنفى أحمد سعد خضوعه لعمليات تجميل مؤكدا على أنه لا توجد لديه مشكلة في إجراء ” الفيلر والبوتوكس ” في وقت لاحق .
وأشار إلى أنه خضع لعملية في الفك بسبب معاناته من مشكلة في أسنانه جعلت الفك الأيمن مختلف عن الفك الأيسر .
وبسؤال بسمة وهبة له حول إجرائه لأي عملية أخرى في وجهه علق الفنان أحمد سعد مازحا : ” وربنا رباني ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد ينفي خضوعه لعمليات تجميل ويعلق : ” جمال رباني “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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