أحمد شيبة يستقبل مولودته الجديدة ويختار لها هذا الإسم

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 01:45 مساءً - أعلن المطرب ” أحمد شيبة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إستقباله لمولودته الجديدة والتي سماها ” ملك ” .

وتضمن منشور أحمد شيبة صورا من داخل المستشفى تجمعه بمولودته .. وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة .. ربنا يخليها ويرزقنا برزقها ” .