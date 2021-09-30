أحمد شيبة يستقبل مولودته الجديدة ويختار لها هذا الإسم

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 01:45 مساءً - أعلن المطرب ” أحمد شيبة ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إستقباله لمولودته الجديدة والتي سماها ” ملك ” .
وتضمن منشور أحمد شيبة صورا من داخل المستشفى تجمعه بمولودته .. وكتب في تعليقه عليها : ” الحمد لله ربنا رزقنا بملك أحمد شيبة .. ربنا يخليها ويرزقنا برزقها ” .
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