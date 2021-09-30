شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة وعمر كمال في مشهد طريف بعنوان "خدت إيه".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرمطرب المهرجانات عمر كمال في مشهد تمثيلي برفقة المطرب عبد الباسط حمودة، وظهرعمر يؤدي دورابن عبد الباسط وكان يغادرالمنزل، فيرد عليه الأخير رايح فين وايه اللي في "جيبك" ليرد عمر"دي سجاير وولاعة" ، فيرد حمودة بجملة غنائية "خدت ايه".



عمر كمال وعبد الباسط حمودة

وكان قد صرح الفنان عمر كمال لـ"الخليج 365"، بأنه ملتزم بقرارات نقابة المهن الموسيقية الأخيرة ويقدرها ولذلك ودع العمل فى أى مكان بفلاشة بطريقة البلاى باك، ويعمل الآن مع فرقته الموسيقية فى أى حفل للجمهور أو أى حفل زفاف حتى لو كان زفاف شقيقه.

وأضاف كمال أنه كان مدعوا ليلة أمس فى حفل زفاف نجل الفنان عبد الباسط حمودة، وشارك بفرقتة للغناء، وليس بفلاشة كما هو كان متبعا في مثل هذه الحفلات التي يجاملون فيها زملائهم فى المهنة.

كان مطرب المهرجانات عمر كمال قد حل ضيفا على برنامج "ع الرايق"، مع الزميلين سارة صلاح وخالد إبراهيم، والمعروض على تليفزيون ”الخليج 365”، وخلال الحلقة، أجاب على مجموعة من الأسئلة، بشكل ساخر، أظهر الوجه الآخر للمطرب عمر كمال.

وتحدث عمركمال عن العادات المواظب عليها أيام رمضان، والأكل والمشروبات التي يحبها ودائما موجوده على سفرته كل يوم في رمضان، والأكلة التي يعرف يطبخها.

وأيضا تحدث عمرعن أول أموال قبضها في حياته، وعن أول فرح غنى فيه، ومين أكتر حد يقنعه بالزواج، وأمنية يتمنى تحقيقها و نجم الأغنية الشعبية بالنسبة له، كما كشف أنه لم يعاكس بنت الجيران قبل كده.