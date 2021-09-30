شكرا لقرائتكم خبر عن منة عرفة تسجل مهرجان شعبى برفقه خطيبها.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الفنانة منة عرفة، برفقه خطيبها محمود المهدى، مهرجان شعبى مع مطرب المهرجانات أبو ليلة، لغنائه في حفل زفافهما.

ونشر محمود المهدى، صورة خطيبته منة عرفة، في الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية، وكتب قائلا:" انتظرو الترند القادم حاجه عظمة هتنزل قبل الفرح وهنغنيها في الفرح مع أخواتي الناجحين ملوك المهرجانات".



منة عرفة

وكانت الفنانة منة عرفة، احتفلت فى يونيو الماضى، بعقد قرانها على الفنان محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وقالت منة في حديث لها مع تليفزيون الخليج 365 - آنذاك - "مكتبناش قايمة بينا إحنا مش داخلين حرب وكتبت مؤخر عشان كبيرعلشان لما يحب يطلق يتعور"، ثم قال محمود المهدى: "أنا اتجوزت قبل كده وكل حاجة قسمة ونصيب وعندى 3 بنات ومنة عارفة كل حاجة"، وردت منة: "مش هسمح أنه يجوز تانى أنا الأخيرة ولو اتجوز تانى يبقى مش مبسوط وإحنا الحمد الله مبسوطين سوا وهنتجوز قبل آخر السنة دى وبينا احترام متبادل".

وروت منة عرفة كواليس المقابلة الأولى بينها وبين زوجها محمود المهدى والتى كانت فى شركة الإنتاج لحظة التعاقد على الفيلم وقالت: "كنت وقتها مش طايقة نفسى وهو كمان مكنش طايقنى لأنه كان شايفنى تنكة ومغرورة، وبعد ما مضيته، اتقابلنا فى التصوير كتير ومكنش فيه إعجاب طوال فترة التصوير، حتى جاء آخر يومين حصلت فيهم شرارة الإعجاب والانجذاب".