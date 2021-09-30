شكرا لقرائتكم خبر عن بعد انتشار شائعة حبهما.. 5 صور تجمع بين ليلي أحمد زاهر وتيام مصطفي قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الأخبار التي انتشرت مؤخرا حول وجود علاقة حب بين الفنان الشاب تيام مصطفي قمر، والفنانة الشابة ليلي زاهر، غير صحيحة، حيث لم تعلق ليلى علي تلك الشائعات، لكن تيام نفي وجود هذه العلاقة، مشيرا إنه لا يوجد علاقة حب تجمعه بـ ليلي زاهر وانهما صديقان مقربان مشيرا إنه يعتبرها شقيقته الصغري.

وتحدث تيام مصطفى قمر عن شائعات ارتباطه بـ ليلى أحمد زاهر، حيث قال خلال لقائه في برنامج "اسألني"، الذي يعرض علي قناة " cbc" "بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، فأكيد الناس هتحب تتكلم وتنشر أي حاجة"، ويبدو أن الشائعات انتشرت منذ ان تم تداول العديد من الصور التي جمعت بين الثنائي، وفي هذا السياق نرصد 6 صور جمعت بين تيام مصطفي قمر وليلي زاهر.



ليلي احمد زاهر وتيام مصطفي قمر











ليلي احمد زاهر وتيام مصطفي قمر