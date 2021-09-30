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"No Time to Die" يستهدف تحقيق 90 مليون دولار في أول أسبوع عرض

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القاهرة - سامية سيد - عاد جيمس بوند أخيرًا إلى الشاشة الكبيرة، بجميع دور العرض في العالم، بعد إقامه عرضه الخاص الثلاثاء، وسط احتفاء ضخم، وحسب ما نشر موقع variety من المتوقع أن يؤدي فيلم "لا وقت للموت No Time To Die " ، وهو أحدث جزء في سلسلة التجسس البريطانية ، إلى إشعال شباك التذاكر الدولي وتحقيق ما لا يقل عن 90 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم طرحه لأول مرة في 50 سوقًا خارجيًا ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، بدءًا من اليوم الخميس.

دانيال كريج في جيمس بوند
دانيال كريج في جيمس بوند

وأقيم العرض الخاص للفيلم الأضخم الذي طال أنظاره وهو الجزء الجديد من سلسلة الجاسوسية جيمس بوند No Time To Die، والعرض أقيم في لندن علي شرف ملكي حيث أن السلسلة تتميز دايما بحضور العائلة المالكة في العرض الخاص وحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارلز

A jolly good chat: Daniel was photographed conversing with Prince Charles as Bond stars chatted with royal family members

Beaming: Kate beamed

 

Looking good! The Duchess of Cambridge appeared just as impressed with Daniel's pink suit as he was with her show-stopping gown

Leading man: Daniel, 53, oozed sophistication ahead of his final outing as James Bond and beamed with pride while making his way down the red carpet

Shaking hands: Prince William and Cuban star Ana shook hands at the star-studded event

Glamourous: Daniel joined glamorous co-stars Lashana Lynch, Ana de Armas and Lea Seydoux at the swanky event

Thigh-split: Ana's dress boasted a striking thigh-split

Wow: Lea wowed in a floaty gown

وكان نجم العرض الخاص بطل الفيلم النجم العالمي دانيال كريج، والذي يحتفي بهذا الجزء احتفاء خاص باعتباره الأخير له وسيكون الجزء الجديد من السلسلة بعميل جديد لم يفصح عن اسمه بعد، وكان ظهور دانيال يليق حقًا بالحدث حيث بدا بغاية الأناقة في جاكت رسمي مخملي من اللون الأحمر الغامق مع بنطلون أسود، كما حضر أيضا أبطال الفيلم بجانب شرير هذا الجزء النجم العالمي المصري الأصل رامي مالك.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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