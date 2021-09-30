شكرا لقرائتكم خبر عن "No Time to Die" يستهدف تحقيق 90 مليون دولار في أول أسبوع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد جيمس بوند أخيرًا إلى الشاشة الكبيرة، بجميع دور العرض في العالم، بعد إقامه عرضه الخاص الثلاثاء، وسط احتفاء ضخم، وحسب ما نشر موقع variety من المتوقع أن يؤدي فيلم "لا وقت للموت No Time To Die " ، وهو أحدث جزء في سلسلة التجسس البريطانية ، إلى إشعال شباك التذاكر الدولي وتحقيق ما لا يقل عن 90 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم طرحه لأول مرة في 50 سوقًا خارجيًا ، بما في ذلك المملكة المتحدة ، بدءًا من اليوم الخميس.



دانيال كريج في جيمس بوند

وأقيم العرض الخاص للفيلم الأضخم الذي طال أنظاره وهو الجزء الجديد من سلسلة الجاسوسية جيمس بوند No Time To Die، والعرض أقيم في لندن علي شرف ملكي حيث أن السلسلة تتميز دايما بحضور العائلة المالكة في العرض الخاص وحضور الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون والأمير تشارلز.