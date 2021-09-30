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شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مليون مشاهدة × شهر للموسم الأول من مسلسل Bridgerton قبل عرض الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Bridgerton، عن احصائيات مشاهدة الموسم الأول من السلسلة الذى طرح في ديسمبر الماضي عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، تزامناً مع تصوير الموسم الثاني واقتراب طرحه عبر المنصة الأمريكية.
ووفقاً لإحصائيات كشفت عنها الشركة المنتجة ونقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الأول لمسلسل Bridgerton نجح في حصد عدد مشاهدات وصلت لـ 82 مليون مشاهدة خلال أول 28 يوما من عرض الحلقات عبر المنصة، ليتخطي المسلسل حاجز مشاهدات مسلسل The Witcher الذي نجح في حصد 76 مليون مشاهدة في نفس المدة الزمنية.
وتستهدف الشركة المنتجة مشاهدات للموسم الثاني تتخطي الـ 100 مليون في الشهر الأول من طرحه، حيث ان شعبية المسلسل وصلت الكثير من بلدان العالم، وفقاً للإحصائيات التي كشفت عنها الشركة.
تدور أحداث المسلسل حول دافنى بريدجتون، وهى كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة فى مجتمع ريجينسى لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، المسلسل يظهر الكثير من جوانب طريقة الزواج فى هذه الفترة خاصة، مع إضافة بعض اللمسات المشوقة للعمل.
Bridgerton
يكشف مسلسلBridgerton عن الحفلات التى كانت تقام بـ مثل هذه الأوساط الرفيعة، جنبا إلى طرق اختيار الأزواج لـ بعضهم البعض، بل وتمنى كثير من متابعى العمل عيش مثل هذه اللحظات التي تتسم بالرومانسية والكلاسيكية في نفس الوقت.
وبما أنه خلال القرن التاسع عشر لم تكن هنالك أى تكنولوجيا، فأضافت الحبكة الدرامية للعمل فكرة وجود جريدة "نميمة"، تطرح تحت اسم "Lady Whistledown "، الى زادت الإثارة إلى مثل هذه الأوساط التى تهتم كثيرا بـ مظهرها وسمعتها، فتناولت الأخبار الهامة بطريقة تشويقية تأثر المشاهد.