شكرا لقرائتكم خبر عن 82 مليون مشاهدة × شهر للموسم الأول من مسلسل Bridgerton قبل عرض الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل Bridgerton، عن احصائيات مشاهدة الموسم الأول من السلسلة الذى طرح في ديسمبر الماضي عبر المنصة الأمريكية نتفليكس، تزامناً مع تصوير الموسم الثاني واقتراب طرحه عبر المنصة الأمريكية.

ووفقاً لإحصائيات كشفت عنها الشركة المنتجة ونقلتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن الموسم الأول لمسلسل Bridgerton نجح في حصد عدد مشاهدات وصلت لـ 82 مليون مشاهدة خلال أول 28 يوما من عرض الحلقات عبر المنصة، ليتخطي المسلسل حاجز مشاهدات مسلسل The Witcher الذي نجح في حصد 76 مليون مشاهدة في نفس المدة الزمنية.

وتستهدف الشركة المنتجة مشاهدات للموسم الثاني تتخطي الـ 100 مليون في الشهر الأول من طرحه، حيث ان شعبية المسلسل وصلت الكثير من بلدان العالم، وفقاً للإحصائيات التي كشفت عنها الشركة.

تدور أحداث المسلسل حول دافنى بريدجتون، وهى كبرى بنات عائلة Bridgerton ذات النفوذ بينما تظهر لأول مرة فى مجتمع ريجينسى لندن للزيجات لتجد شريكا مناسب لها، المسلسل يظهر الكثير من جوانب طريقة الزواج فى هذه الفترة خاصة، مع إضافة بعض اللمسات المشوقة للعمل.



Bridgerton