شكرا لقرائتكم خبر عن تيام مصطفى قمر: ليلى أحمد زاهر زى أختى الصغيرة ومفيش ارتباط بينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث تيام مصطفى قمرعن شائعات ارتباطه بالفنانة ليلى أحمد زاهر، خلال لقائه في برنامج إسألني، الذى يذاع على قناة CBC.

وقال تيام:" بيطلع شائعات عن ارتباطي أنا وليلى أحمد زاهر كتير على السوشيال ميديا علشان أنا وليلى أصحاب قوي وهي زي أختي الصغيرة وملك أختها كمان، وهما الاثنين من أقرب الناس ليا في الوسط وأكيد الناس بتحب تتكلم وتنشر أي حاجة ".

وعن نصيحة وجهتها له يسرا في مسلسل " خيانة عهد"، قال:" كل يوم كنت بتعلم منها حاجة جديدة أنا كنت بفضل اتفرج عليها بتتعامل إزاى مع الناس وإزاى بتدخل في الدورهي كلها جميلة واتعلمت منها حاجات من كتير".