شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تصدره التريند ..مخرج Squid Game يكشف حقيقة عمل جزء ثانٍ من المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المسلسل الكوري Squid Game، التريند والأكثر مشاهدة بمجرد طرح الموسم الأول منه، باعتباره من اكثر المسلسلات تشويقا، حيث يروي قصة مجموعة من الأشخاص اللذين تمت دعوتهم للمخاطرة بحياتهم في لعبة البقاء على قيد الحياة مع جائزة ضخمة في النهاية للشخص الذي سيستطيع أن ينجو بحياته.

وبعد انتهاء أحداث المسلسل ظهرت أسئلة من المتابعين علي السوشيال ميديا حول الموسم الثاني المحتمل، على الرغم من أن مخرجه هوانج دونج هيوك قد اعترف بأنه ليس لديه أي خطط حاليًا وقد يعود إلى صناعة الأفلام قبل العمل علي الجزء الثاني.



Squid Game

حيث قال المخرج في تصريحات لموقع " Varietyليس لدي خطط مطورة لـ Squid Game 2فمجرد التفكير في الجزء الثاني أمر مرهق..ولكن إذا كنت سأفعل ذلك ، فمن المؤكد أنني لن أفعل ذلك بمفردي. سأفكر في استخدام ورشة كتابة والتعاون مه العديد من المخرجين ذوي الخبرة."



الموسم الثاني من مسلسل Squid Game



مسلسل Squid Game



مسلسل لعبة الحبار

كما تحدث هوانج عن سبب اعتقاده أن المسلسل لعب علي وتر حساس على مستوى العالم ،قائلا "أردت أن أكتب قصة رمزية أو حكاية عن المجتمع الرأسمالي الحديث ، شيء يصور منافسة شديدة ، فالمسلسل إلى حد ما مثل المنافسة الشديدة في الحياة" ، موضحا "لكنني أردت أن تستخدم نوع الشخصيات التي قابلناها في الحياة الواقعية من خلال لعبة للبقاء وسط دراما بشرية ".

وأضاف "الألعاب المصورة بسيطة للغاية وسهلة الفهم ..وهذا يسمح للمشاهدين بالتركيز على الشخصيات ، بدلاً من تشتيت انتباههم بمحاولة تفسير قواعد اللعبة."