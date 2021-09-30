شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 13 عامًا .. القضاء الأمريكى يحكم برفع وصاية والد بريتني سبيرز عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة العليا فى لوس أنجلوس، برفع وصاية جيمى سبيرز، عن ابنته المغنية بريتني سبيرز، بعد مداولات فى المحكمة استمرت على مدار13عامًا.

ومن جهتها قالت بريندا بيني قاضية المحكمة العليا في لوس أنجلوس: "الوضع الحالي لا يمكن الدفاع عنه.. إنه يعكس بيئة سامة تتطلب رفع وصاية جيمي سبيرز"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وكان والد بريتنى سبيرز، قد وافق شهرأغسطس الماضىعلى رفع وصايته عن ابنته بما يعيد لها حق التصرف بممتلكاتها، ومن جهته أعلن محامي نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز أن والدها جيمي سبيرز وافق على التخلي عن وصايته على شؤون ابنته بعد أن اضطلع بهذا الدورلفترة طويلة.

ومن ما يقرب من أسبوعين فاجأت النجمة بريتنى سبيرز متابعيها بحذف حسابها على موقع انستجرام مما جعل كثيرين يتكهنوا بأن الأمر يتعلق بمشكلة ما، إلا أن موقع CNN بدوره نشر تقرير حول الأسباب أوضح فيه الأمر مؤكداً أن بريتنى سبيرز التي احتفلت بخطبتها مؤخراً أقدمت على تلك الخطوة، بناء على رغبتها في عدم التفاعل مع متابعيها بنفس الصورة.

وأضاف التقرير استناداً إلى مصادر مقربة من بريتنى سبيرز أنها تعتزم الفترة القادمة التركيز على حياتها بصحبة خطيبها بجانب مشاريعها الفنية.