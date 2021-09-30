5 عروض مسرحية وجلستان فكريتان وندوة للفنان سامي مغاوري في القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يشهد اليوم الثالث من فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة (الكاتب المسرحي المصري)، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، والتي تستمر فعالياتها حتى 9 أكتوبر المقبل، جلستين ضمن المحور الفكري، وندوتين ضمن ندوات المكرمين على هامش المهرجان، فضلا عن 5 عروض مسرحية.

وتبدأ أولى فعاليات اليوم بإقامة الجلسة الأولى من الساعة 11 صباحا إلى 1 ظهرا، وتتضمن ثلاث محاور الأولى "دور الترجمة في النهضة المسرحية" ويتحدث فيها الدكتور مصطفى رياض، والثانية "نجوم الاقتباس في المسرح المصري من الرواد حتى مطلع الألفية الجديدة" ويتحدث فيها الدكتور عمرو دوارة، والثالثة تحت عنوان "التمصير فى المسرح المصرى من الرواد إلى المسرح المعاصر" ويتحدث فيها الدكتورة نجوى عانوس.

وتقام الجلسة الثانية من الساعة 1:30 ظهرا إلى 3 عصرا، وتتضمن محورين، الأول تحت عنوان "الكاتب المسرحي من المقاومة والواقعية الاشتراكية إلى ما بعد النكسة" ويتحدث فيها كلا من الدكتور سمير الخطيب، والدكتور ياسر علام، والمحور الثاني بعنوان "محور استلهام التراث" ويتحدث فيها الناقد أحمد خميس، والدكتورة سامية حبيب.

ولليوم الثاني على التوالي تستمر فعاليات ورشة التمثيل الذي يقدمه الفنان القدير أحمد مختار، وتبدأ في الثانية ظهرا، وورشة الإخراج الذي يقدمها المخرج المسرحي الكبير عصام السيد، وتبدأ فى الثالثة عصرا.

يعقب ذلك إقامة ندوتين للمكرمين ضمن فعاليات المهرجان، الأولى للمخرج المسرحي إميل جرجس، ويديرها الناقد أحمد هاشم، من الساعة 3:15 عصرا إلى 4:15 عصرا، والثانية للفنان سامي مغاوري، من تقديم الفنان يوسف إسماعيل، من الساعة 4:30 عصرا إلى 5:30 مساء.

ويعرض في السادسة مساء على مسرح العرائس، العرض المسرحي "لكنها تدور" إنتاج قطاع صندوق التنمية الثقافية، تأليف بيتر إسكندر وإخراج عمرو صلاح الدين، وفي تمام الثامنة مساء يعرض على مسرح المتروبول العرض المسرحى "أحدهم" إنتاج المعهد العالي للفنون السرحية فرع الإسكندرية، وهو من تأليف محمد عبد المولى، وإخراج محمد عماد.

وعلى مسرح السلام يعرض في السادسة مساء، العرض المسرحي "دوجز" إنتاج مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، تأليف محمود جمال الحديني وإخراج كمال عطية، وعلى مسرح كلية التجارة جامعة القاهرة يقدم العرض المسرحي "قابل للكسر" إنتاج كلية التجارة بجامعة القاهرة، إخراج لبيب عزت، وعلى مسرح الشباب العائم بالمنيل، يعرض فى العاشرة مساء العرض المسرحى "الجانب الآخر" إنتاج وزارة الشباب والرياضة، إخراج هاني رابح.