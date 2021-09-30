زوجة أحمد سعد: "تعرفنا على بعض في الجيم وارتبطنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حل الفنان أحمد سعد، وزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني ضيوفا على برنامج "90 دقيقة" في الحلقة التي عرضت مساء أمس الأربعاء.

وقالت "علياء" إنها تعرفت على "سعد" في الجيم، وبعدها تقابلا خارج "الجيم" لعدة مرات، وتحدثت مع والدتها حول ارتباطهما.

وتابعت: "قلت لماما إيه رأيك لما أحمد يجي يتعرف عليكي، وموضوع ارتباطنا كان بالنسبة للعيلة مرعب، وماخفتش من ارتباطي منه لأني فضولية وبحب الشخصية اللي زي أحمد وإحنا الاتنين برج الأسد".

وارتبط الفنان أحمد سعد بزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني في أغسطس الماضي، بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.