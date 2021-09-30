أحمد سعد: "ماجبتش بوتاجاز في البيت عشان مراتي ماتجربش فيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان أحمد سعد، خلال استضافته أمس الأربعاء ببرنامج "90 دقيقة" مع الإعلامية بسمة وهبة، مع زوجته إن فترة خطوبته من مصممة الأزياء علياء بسيوني مرت بصعوبات.

وقالت "علياء": "قبل ما نتجوز مكناش بنتكلم بعض لمدة شهرين، وبعدين عدى شهر ماشفناش بعض ولو حتى صدفة وهي دي الفترة اللي قالوا علينا إننا انفصلنا".

ليرد أحمد سعد: "كنت بقعد في الجيم مع أصحابي البنات عشان تضايق، وهي فعلا كانت بتنهار وتغير جدا".

وتابع "سعد": "عليا مش بتعرف تعمل أي حاجة في البيت خالص ولو جابت أكل من التلاجة حتى بتعمله وحش، وأنا جبت كل حاجة في البيت ماعدا البوتجاز عشان ما تجربش فيا على ما تجرب فيا يكون جالي تصلب في الشرايين".

وأوضح أن هذه الأمور أعطته انطباع أنها لن تستطيع إدارة المنزل، وغير قادرة على تحمل المسؤولية، لكنه اكتشف العكس بعد الزواج.

وارتبط الفنان أحمد سعد بزوجته مصممة الأزياء علياء بسيوني في أغسطس الماضي، بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب.