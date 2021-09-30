"ورينا القوة" .. أحدث عروض مسرح مصر الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - :كتبت- منال الجيوشي

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "ورينا القوة".

تدور أحداث مسرحية "ورينا القوة"، تدور أحداثها حول بعض الأشخاص في حي شعبي يقوموا بتنظيم بطولة للملاكمة بطريقة ساذجة جداً مما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.