كريم أبو زيد يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته

كتب امير فتحي في الخميس 30 سبتمبر 2021 11:51 صباحاً - نجا الفنان ” كريم أبو زيد ” من الموت بعد تعرضه لحادث تصادم بسيارته على الطريق الدائري والذي أدى إلى تهشمها بشكل كبير . ونشر كريم أبو زيد مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” لسيارته بعد الحادث كاشفا عما تعرض له ومطمئنا متابعيه عليه . فكتب في تعليقه على الصور : ” قدر الله وماشاء فعل الحمد لله .. حادثة غريبة .. ألف حمد وشكر ليك يارب .. أنا كويس ” .

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