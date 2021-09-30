إلهام شاهين تروي ردّ فعل والدها بعد دخولها التمثيل: “هتفضحنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفى مهرجان المسرح القومي أمس (الأربعاء) بالفنانة إلهام شاهين، على هامش فعاليات الدورة الرابعة عشرة، التي تحل اسم دورة “الكاتب المسرحي المصري” حيث أقيمت ندوة لها للحديث عن كتابها الذي يحمل اسم “ المتمردة”.

وكشفت إلهام شاهين عن العديد من الأسرار حول بداياتها الفنية ورفض والدها دخولها عالم الفن وشعورها بالخجل بالإضافة إلى بعض كواليس أعمالها الفنية على مدار مشوارها الفني.

قالت إلهام: “تكريم المهرجان القومي للمسرح لي يعد هو الأهم في مسيرتي الفنية لأنه تكريم من الدولة المصرية، سبب اختيارى لاسم “المتمردة” كعنوان لكتابي، لأنني في حياتي كلها كنت متمردة، وهذا ما جعلني أدخل في صراعات ومشاكل كثيرة جداً”.

وأضافت: “والدي كان رافضا وضد عملي في الفن منذ البداية وذهبوا بي وأنا صغيرة لطبيب نفسي، وفي أول عرض لي على المسرح بكيت، فقد كنت خجولة وظل الجمهور يهتف لي “الصوت الصوت”، فبكيت وأبلغت المخرج إنني لن أمثل مرة أخرى وحينها طلب المخرج من الجمهور مساندتي ووالدي قال له “أنا قولتلك هتفضحنا”.

وتابعت: “والدي ألحقني بجامعة الأزهر بسبب الاختلاط، ولأن الدراسة فى الكليات مقتصرة على الفتيات فقط، لكننى تمردت وقدمت في معهد السينما، وشاركت في العديد من الأعمال في بداية مسيرتي، لكنها لم يتم تصويرها بسبب وفاة المخرج، أو بسبب الرقابة كما حدث في مسرحية “حورية من المريخ”.

وكشفت إلهام عن آخر أعمالها قائلة: “أحضر لعمل فني جديد مع الفنان محمد صبحي خلال الفترة المقبلة فشرف لأي فنان العمل معه للاستفادة الكبيرة التي يحصل عليها”.