سر رشاقة فيكتوريا بيكهام في هذه الوجبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرضت مغنية البوب البريطانية والعضوة السابقة في الفريق النسائي الشهير “سبايس غيرلز”، في الماضي للكثير من الانتقادات بسبب وجباتها الغذائية القليلة، التي تتبعها للحفاظ على رشاقتها ووزنها.

وصرحت فيكتوريا (47 عاماً)، التي دخلت عالم الأزياء، وأصبحت مصممة متميزة، بأنها تتناول وجبة غذائية قد تبدو غريبة للكثيرين، للحفاظ على رشاقتها ووزنها كعارضات الأزياء.

وقالت فيكتوريا إنها تتناول خبز التوست المحمص المرشوش بكمية من الملح، وأكدت مصممة الأزياء أن الخبز من الحبوب الكاملة والملح يمد جسمها بالكربوهيدرات التي يحتاجها، ويُشعره بالراحة وهي لا تجد صعوبة في طعمه لأنها تحب الملح.

وأكدت أنها عندما توجد داخل المطاعم تقوم بطلب خضار سوتيه مطهي على البخار، حتى لا تفسد نظامها الغذائي، ولا تكسب الوزن الزائد.

ومن المعروف عن فيكتوريا بيكهام أنها شخص انتقائي للغاية، وتختار ما تتناوله بعناية شديدة، وصرحت أكثر من مرة بأنها لا تتناول الزبدة أو الزيوت أو الصلصات، لأن مذاقها لا يعجبها.

وصرحت فيكتوريا بأن الذهاب لمطعم بمثابة كابوس حقيقي لهم، فهي دائماً تطلب الخضار المطهي على البخار بطريقة معينة والمضاف إليه الخل البلسمي، وتحب أن تتبل طبق الخضار بنفسها.

وبالرغم من أن فيكتوريا بيكهام اقتربت من عمر الخمسين، فإنها مازالت تتمتع بمظهر شبابي ثلاثيني وطلة جذابة للغاية.

وكشفت عدة مرات أنها تستخدم براز الطيور، خاصة براز طائر العندليب، لحل مشاكل بشرتها وهو بمثابة مقشر طبيعي يُنقي البشرة ويزيل خلايا الجلد الميتة.

وقالت بيكهام إن العلاج باستخدام براز الطيور يبدو مخيفاً ومثيراً للاشمئزاز، لكن نتائجه فعالة للغاية وسحرية وهي طريقة يابانية متبعة منذ أزمنة طويلة.

وليست فيكتوريا بيكهام فقط التي تتبع حيلاً تجميلية غريبة من أجل الحفاظ على جمالها ونضارة بشرتها، فهناك الكثيرات اللاتي يعتمدن أساليب غريبة في هذا الشأن، مثل الممثلة الكولومبية إيفا لونغوريا، التي تستخدم كريماً مصنوعاً من المشيمة لنضارة بشرتها ونعومتها.

وتستخدم الممثلة الأميركية جنيفر لوف هيويت معجون الأسنان في التخلص من حبوب البشرة، أما عارضة الأزياء سيندي كروفورد فتحرص على استخدام حمام الحليب، للحصول على بشرة نقية وناعمة.