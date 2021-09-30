مراد يلدريم بإطلالة لافتة مع زوجته.. ويفوز بجائزتين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نال الممثل التركي مراد يلدريم جائزتين جديدتين في أمسية نظّمتها إحدى المجلات التركية. وحصل على جائزتيه عن فئة “أفضل ممثل أكشن” و”أفضل سلسلة أكشن” في مسلسله الأخير “رامو”.

ونشر يلدريم الصور المرفقة التي تألّق فيها على السجادة الحمراء برفقة زوجته ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني.

ووجّه رسالة شكر قال فيها: “شكراً لكم على جوائز “أفضل ممثل أكشن” و”أفضل سلسلة أكشن” في الليلة الجميلة التي نظّمتها مجلة Magazine Journalists Association. تهانينا لجميع أعضاء فريق العمل في “رامو” وشكراً لنادي معجبين “رامو” لدعمنا دائماً وأشكر زوجتي الحبيبة إيمان على دعمها الكبير لي”.