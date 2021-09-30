مقابل 58 ألف دولار.. بيع تسجيل غير منشورٍ للنجم الراحل جون لينون في مزاد علني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح دار مزادات في كوبنهاغن يوم الثلاثاء، شريط تسجيل لمقابلة أجراها النجم الموسيقي جون لينون وزوجته يوكو أونو، يحتوي على أغنية لم يتم إصدارها، للبيع بقيمة تصل إلى 370 ألف كرونة دنمركية (أي 58300 دولار).

وبحسب المعلومات، فإن أربعة فتيان دنماركيين، كانوا يبلغون من العمر 16 عاماً، نجحوا في إجراء المقابلة مع الزوجين لضمها إلى المجلة مدرسية. ولقد تم تسجيل أغنية Radio Peace (راديو السلام) أثناء زيارة نجم فرقة “ذا بيتلز” للدنمارك في عام 1970.

وتضمن التسجيل، الّذي بلغت مدته 33 دقيقة، معلومات عن حملة الزوجين في حينها دعماً لرسالة السلام، وشعوره بالإحباط من صورة البيتلز بسبب طول شعره.

كما جاء في التسجيل صوت الزوجين وهما يدندنان مع أغاني عيد الميلاد، حيث كان لينون يعزف على الغيتار ويغني Give Peace a Chance “أعطوا السلام فرصة” و Radio Peace”راديو السلام”. وذكرت المعلومات أنه لم يُعرف الشخص الّذي قام بشراء الشريط المُرفق مع صور اللّقاء.