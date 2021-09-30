شكرا لقرائتكم خبر عن هاجر أحمد: خدت قرار زواجى في يوم واحد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هاجر أحمد، عن تفاصيل زواجها من رجل الأعمال أحمد الحداد، وكيف تقدم لخطبتها بشكل سريع.

وقالت هاجر أحمد، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج معكم، أمس الأربعاء، " موضوع الزواج جاء بسرعة ولم أعيش فترة خطوبة طويلة عشان أعلن عنها وأعلنت عن كتب الكتاب مرة واحدة وعرفته عن طريق أهلى واتجوزنا على طول و وفقت في يوم على الزواج على طول بعد الراحة النفسية وصلاة الاستخارة ووافقت مرة واحدة

وكان لدى تحفظات شديدة جدا على شريك حياتي، ولازم اختار شريك حياتى بعناية شديدة وهو بعيد تماما عن مجال الفن خالص وأنا قافله على حياتى الشخصية جدا و الناس كلها اتخضت لما شافوا صور الزواج و باركوا ليا.