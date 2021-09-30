شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين موسيقار الأجيال ونسيبه بسبب النسيان وفتور السلام ..اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرا ما يركز نجوم الفن فيما يشغلهم من أعمال فنية ويشردون ولا يشعرون بما حولهم من أحداث وأشخاص، وكثيرا ما وقع نجوم الزمن الجميل فى العديد من المواقف المحرجة بسبب هذا الشرود.

ومن هذه المواقف ما كان يتعرض له موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب بسبب شروده ونسيانه وعدم تركيزه سوى فى ألحانه وأعماله الفنية.

وكان عبدالوهاب كثيراً ما يشرد وهو يسلم على أقاربه وأصدقائه حتى يشعر من يصافحه بالفتور وبأنه غير مهتم به ، فى حين يكون موسيقار الأجيال شادرا يركز فى لحن جديد.

وكاد موسيقار الأجيال يتعرض لأزمة عائلي بسبب هذا الفتور، وذلك عندما التقى يوماً بأحد أقارب زوجته ، حيث حياه الرجل تحية احترام وتقدير، ولكن عبدالوهاب رد عليه بفتور وهو يتطلع لوجهه وكأنه يقول له :" انت من"، وأحس الرجل بصدمة من هذا التجاهل ومضى غاضباً، ولم يجد وسيلة لرد ما اعتبره إهانة سوى بمقاطعة عبدالوهاب.

وتناقلت العائلة خبر هذا الجفاء حتى علم به موسيقار الأجيال، وعرف سببه، فأدرك الخطأ وتداركه بالذهاب إلى نسيبه واعتذر له ، وأخبره بأنه يصبح فى هذه الحالة حين ينشغل بلحن جديد فلا يدرك ما ومن حوله وأه لم يتعمد تجاهله أو السلام عليه بفتور وبرود، وتقبل الرجل اعتذار موسيقار الأجيال، الذى كثيرا ما ظن ن يسلم عليه أنه يتكبر عليه أو يتجاهله.