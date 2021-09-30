شكرا لقرائتكم خبر عن تصدرت التريند بإصابة كورونا وارتداء الحجاب..ياسمينا العلواني تعلن التعافي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الشابة ياسمينا العلواني تعافيها من فيروس كورونا عبر حسابها بموقع "تويتر"، حيث كتبت :"الحمد لله .. باي باي كورونا"، وذلك عقب تصدرها التريند منذ أيام عند إعلانها إصابتها بفيروس كورونا ثم نشرت صورة وهي ترتدي الحجاب فاعتقد متابعها انها ارتدت الحجاب بعد الإصابة بفيروس كورونا مما جعلها تتصدر التريند، واستمرت في التصدر خاصة بعدما أعلنت انها صورة قديمة وان ارتدائها الحجاب فهم عن طريق الخطأ.

=

ياسمينا العلواني

وقبل مرور أسبوع واحد أعلنت ياسمينا شفائها من فيروس كورونا حيث نشرت صورة لها وعلقت عليها ب " الحمدالله باي باي كورونا " ، لكن المفارقة ان خبر شفاء ياسمينا لم يكون قادرا علي جعلها تتصدر التريند مثلما فعل خبر إصابتها.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة ياسمينا العلوانى، عدم ارتدائها الحجاب بعد نشرها صورة وهى مرتدية الحجاب، وكتبت عليها قائلة:" الحمد لله.. بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق.. كملها على خير يارب".

وغردت ياسمينا، عبر حسابها على تويتر، قائلة:" لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الاوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير لأني بتفاؤل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله".

وتابعت: " شكرا لاهتمامكم ولدعواتكم و يارب تكون من نصيبي في يوم من الأيام، وادعوا لي بتمام الشفاء، وخلوا بالكم من نفسكم لأن كورونا فعلا مش سهلة ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا".