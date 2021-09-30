صفية العمري تكشف حقيقة اعتزالها الفن على "نجوم أف أم".. الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تحل الفنانة الكبيرة صفية العمرى، اليوم الخميس، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم أف.إم"، وقناة "نجوم Tv"، في الساعة الثامنة مساءً، مع المذيعة إنجي علي، لتتحدث عن حقيقة الشائعة المتداولة حول اعتزالها الفن.

وتمتلك النجمة الكبيرة تاريخ فني كبير سواء في السينما أو التلفزيون، وتحكي خلال الحلقة عن تلك الأعمال والكواليس التي لا يعرفها الجمهور، وتعاونها مع كبار نجوم الفن سواء في مصر أو الوطن العربى.

ويذاع "أسرار النجوم" عبر إذاعة نجوم إف إم و "نجوم إف إم TV" من الساعة 8 مساء إلى الساعة 10 مساء، الخميس من كل أسبوع.