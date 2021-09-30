صور| ديانا كرزون تخضع لجلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت المطربة الأردنية ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهرت ديانا كرزون في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت : "إن الروح إذا إلتقت بمن يشبهها ترممت وتعافت واكتملت".

واحتفلت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، العام الماضي، بزفافها على الإعلامي الأردني معاذ العمري، في حفل اقتصر على حضور الأهل والأقارب داخل منزل "ديانا" بالعاصمة الأردنية عمان.

وكتبت "ديانا" على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: "بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة، ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين"

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن استقبالها طفلتها الأولى، من زوجها معاذ العمري، يونيو الماضي.