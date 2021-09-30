رشيد عساف عن" المطران": "فاروق الفيشاوي ونور الشريف كانا يحلمان بتجسيد هذه الشخصية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

عرض أمس الأربعاء، الفيلم السوري "المطران" للمرة الثانية، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، بحضور بطل العمل رشيد عساف الذي جسد بالعمل شخصية المطران كبوجي ومخرج الفيلم باسل الخطيب.

وبدأ الفنان رشيد عساف حديثه عن مشاركته في الفيلم، قائلا: "كنت بلبنان وخبروني في الرابعة فجرا أن هناك عمل يريدوني أقرأه، فقمت صباحا وقرأت السيناريو فخطفني، وقررت من خلاله دخول عالم المطران كابوتشي" .

وأعرب عساف، عن سعادته الكبيرة بالعمل مع المخرج باسل الخطيب موضحا أن الدور صعب جدا وعقد جلسات عمل كثيرة مع المخرج حتى نتمكن من كل تفاصيل الشخصية، فالقضية الفلسطينية قضيتنا وتربينا عليها.

وأضاف: "فاروق الفيشاوي صديقي وأعلم بحلمه بتطبيق هذا العمل، وأيضا نور الشريف ومحسن زايد كانوا يريدون تجسيد تلك الشخصية لذلك فأنا أهديهم لكل أرواحهم جميعا".

الفيلم يعرض ضمن مسابقة الأفلام الطويلة العربي المتوسطي لدول البحر المتوسط، وهو بطولة رشيد عساف، يحيي بيازي، باسل حيدر، ترف التقي، ليا مباردي، سامية جزائري، نادين قدروة، أمال سعد الدين، أحمد رافع، حسن دوبا، محمود خليلي، أميرة برازي، هافال حمدي، محمود الويسي، ربيع جان.

والفيلم تدور أحداثه عن "إيلاريون كبوجي"، السوري الأصل، الحلبي المولد، بعد أن أنهى دراسته اللاهوتية في معهد القديسة حنة في القدس في آواخر أربعينيات القرن الماضي، وكان شاهدًا حيًا على نكبة فلسطين ومأساة شعبها عام 1948 ، يعود إلى المدينة المقدسة عام 1965 مطرانًا للروم الملكيين الكاثوليك، ليكون شاهدًا على استمرار المأساة ونكسة حزيران 1967 وسقوط القدس كاملة بيد الإحتلال، ولتبدأ مرحلة هامة من حياته، كان فيها من جهة، راعيًا صالحًا لشئون رعيته وكنيسته، ومن جهة أخرى، مناضلًا في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني حريته وحقوقه الإنسانية المشروعة، حيث حكم من قبل سلطات الاحتلال بتهمة نشاطه السياسي ودعمه للمقاومة، في محاكمة تاريخية تعتبر من أشهر محاكمات القرن العشرين، وسجن إثرها لمدة أربع سنوات.

يسلط الفيلم الضوء على هذه الفترة من حياة المطران الثائر، وعلى سنوات المعتقل التي كابد فيها شتى أنواع العذاب والمعاناة دون أن يتنازل عن مواقفه الوطنية والإنسانية، قبل أن يتدخل الفاتيكان لإطلاق سراحه المشروط بإبعاده عن فلسطين ومنعه من زيارة أي دولة عربية وعدم ممارسته لأي نشاط سياسي، لكن حياة المطران كبوجي لم تكن لتتوقف عند هذه اللحظة.