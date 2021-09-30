جومانا مراد أنيقة في أحدث جلسة تصوير (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة السورية جومانا مراد لجلسة تصوير جديدة.

ونشرت جومانا صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت جومانا في الصور بإطلالة أنيقة وجذابة، وعلقت: "مساء المحبة".

يذكر أن آخر أعمال جومانا مراد حكاية "مش هنفرح بيكي" من مسلسل "زي القمر" وهي من تأليف شهيرة سلام وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويشارك في بطولتها عباس أبو الحسن، محمد كيلاني، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلي، ومحمد أبو داوود، من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم.